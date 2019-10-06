منتخب الصالات يهزم البحرين للمرة الثانية بنتيجة 4/2

فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، على البحرين بنتيجة 4/2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بالبحرين.

سجل رباعية المنتخب ميزو هدفين وطارق شولا وكوكي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، قبل أن ينجح المنتخب في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني. المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بالبحرين.سجل رباعية المنتخب ميزو هدفين وطارق شولا وكوكي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، قبل أن ينجح المنتخب في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني.

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