صبري المنياوي: أغلقنا ملف الدوري ونستعد للبطولة العربية

أعرب صبرى المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلى عن سعادته بتحقيق الفريق الانتصار على وادى دجلة بهدف دون رد ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.
وأضاف المنياوى قائلاً :"إصرار اللاعبين وحماسهم وحرصهم على استعادة مسيرة الانتصارات أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار من أهم مكاسب اللقاء".
وعن قرعة كأس العرب للأندية
وواصل :"سنغلق ملف الدورى سريعا من أجل الاستعداد لهذا اللقاء الصعب للغاية ، فريق الجزيرةيضم لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال لكننا لانخشى أى فريق سنلعب على بطاقة الصعود".
واختتم قائلاً : "نـتطلع لحسم المباراة من جولة الذهاب بالإسماعيلية لتجنب ما حدث فى تونس أمام أهلى بنى غازى الليبى بالدور الماضى".
واوقعت قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، الإسماعيلى فى مواجهة مع الجزيرة الإماراتى حيث تقام المباراة الأولى بالإسماعيلية على أن تقام المباراة الثانية بالإمارات.
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