صبري المنياوي: أغلقنا ملف الدوري ونستعد للبطولة العربية

أعرب صبرى المنياوى مدير الكرة بنادي الإسماعيلى عن سعادته بتحقيق الفريق الانتصار على وادى دجلة بهدف دون رد ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف المنياوى قائلاً :"إصرار اللاعبين وحماسهم وحرصهم على استعادة مسيرة الانتصارات أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار من أهم مكاسب اللقاء".

وعن قرعة كأس العرب للأندية

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الأبطال والتى يلتقى فيها الفريق مع الجزيرة قال المنياوى :"سنواجه فريقا قويا للغاية ، جميع الأندية فى هذا الدور على مستوى عال باستنثاء بطل موريتانيا".

وواصل :"سنغلق ملف الدورى سريعا من أجل الاستعداد لهذا اللقاء الصعب للغاية ، فريق الجزيرة

يضم لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال لكننا لانخشى أى فريق سنلعب على بطاقة الصعود".

واختتم قائلاً : "نـتطلع لحسم المباراة من جولة الذهاب بالإسماعيلية لتجنب ما حدث فى تونس أمام أهلى بنى غازى الليبى بالدور الماضى".

واوقعت قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، الإسماعيلى فى مواجهة مع الجزيرة الإماراتى حيث تقام المباراة الأولى بالإسماعيلية على أن تقام المباراة الثانية بالإمارات.