نتائج مباريات الجوله الأولى من دورى عمومى سيدات

أقيمت مباريات الجولة الأولى من دوريعمومي سيدات لكرة اليد، وذلك اليوم الأحد، وشهدت ثماني مواجهات.
وجاءت نتائج الجولة الأولى من دوريعمومي السيدات لكرة اليد على النحو التالي.
فوز الأهلى على تشامبيون الرحاب ٩/٣٠
فوز سبورتنج على السنطة ١٧/٦٩
فوز سموحة على المنصورة ١٣/٥٤
فوز المعادى على مدينه نصر ١٥/٣٥
فوز أكتوبر على الجياد ١٧/٣١
فوز الزمالك على الشمس ٢٧/٢٨
فوز الجزيرة على الزهور ١٩/٢٠
فوز هليوليدو على الطيران ١٣/٢٣
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