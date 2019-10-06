نتائج مباريات الجوله الأولى من دورى عمومى سيدات

أقيمت مباريات الجولة الأولى من دوري عمومي سيدات لكرة اليد، وذلك اليوم الأحد، وشهدت ثماني مواجهات. عمومي سيدات لكرة اليد، وذلك اليوم الأحد، وشهدت ثماني مواجهات. وجاءت نتائج الجولة الأولى من دوري عمومي السيدات لكرة اليد على النحو التالي. عمومي السيدات لكرة اليد على النحو التالي. فوز الأهلى على تشامبيون الرحاب ٩/٣٠ فوز سبورتنج على السنطة ١٧/٦٩ فوز سموحة على المنصورة ١٣/٥٤ Advertisements فوز المعادى على مدينه نصر ١٥/٣٥ فوز أكتوبر على الجياد ١٧/٣١ فوز الزمالك على الشمس ٢٧/٢٨ فوز الجزيرة على الزهور ١٩/٢٠ فوز هليوليدو على الطيران ١٣/٢٣

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