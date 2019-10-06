خمسة فرق بالدوري الألماني تشعل صراع الصدارة مبكرًا

يبدو أن الدوري الألماني يشهد صراعًا مبكرًا على صدارته، إذ يتساوي الخمسة فرق الأولى بنفس الرصيد من النقاط بعد مرور سبعة أسابيع من عمر البوندسليجا.

ويشتعل الصراع بين فرق بايرن ميونيخ وفراي بورج ولايبزيج وشالكة وباير ليفركوزن، إذ يمتلك الخماسي رصيد 14 نقطة بعد مرور 7 جولات من الدوري الألماني.

الفرق الخمسة لم تتساو فقط في عدد النقاط، إذ أن كلا منها حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين وتلقى هزيمة وحيدة.

وجاء ترتيب الدوري الألماني بعد مرور 7 أسابيع حتى الأن كالتالي:

1- بايرن ميونيخ يمتلك 14 نقطة.

2- فراي بورج يمتلك 14 نقطة.

3- لايبزيج يمتلك 14 نقطة.

4- شالكه يمتلك 14 نقطة.

5- باير ليفركوزن يمتلك 14 نقطة.

6- بوروسيا مونشنجلادبخ يمتلك 13 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند يمتلك 12 نقطة.

8- فولفسبورج يمتلك 12 نقطة.

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9- آينتراخت فرانكفورت يمتلك 10 نقاط.

10- هيرتا برلين يمتلك 10 نقاط.

11- هوفنهايم يمتلك 8 نقاط.

12- فيردربريمن يمتلك 7 نقاط.

13- ماينز 6 نقاط.

14- أوجسبورج يمتلك 5 نقاط.

15- فورتونا دوسلدورف يمتلك 4 نقاط.

16- يونيون برلين يمتلك 4 نقاط.

17- كولن يمتلك 4 نقاط.

18- بادربورن يمتلك نقطة وحيدة.