زيدان مستاء من تحامل جمهور ريال مدريد

دافع مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” عن حارس مرمى الفريق “تيبو كورتوا” أمام الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها من جمهور النادي، واصفًا تلك الانتقادات بالمبالغ فيها.

ولعب تيبو كورتوا 6 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم تلقى خلالهم 6 أهداف، بالإضافة إلى 5 أهداف في أول جولتين بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد جمهور ريال مدريد أن كورتوا أبرز نقطة ضعف في الفريق، واستمراره في التشكيل الأساسي سيتسبب في خسارة لقب الليجا.

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لكن زيدان رفض هذا الكلام، قائلاً للصحفيين بعد الفوز على غرناطة اليوم السبت “في الحقيقة أرى بأن البعض يتحامل على تيبو كورتوا”.

وأضاف “كورتوا شخص قوي ويعرف جيدًا حجم الضغوطات التي يتعرض لها أي لاعب في ريال مدريد، نحن نريد رؤية أفضل مستوياته، وأعرف جيدًا بأنه يستطيع فعل ذلك”.

وأكمل “يجب أن يدعم جمهور ريال مدريد جميع أعضاء الفريق، فمن دون الدعم لن يتحقق النجاح المنتظر”.