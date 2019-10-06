فياريال يبحث عن شوكويزي جديد بعد جلب نيمار السنغال

يمكن أن يصبح “صامويل شوكويزي” لاعب آخر يوقع على عقد جديد مع فياريال قبل نهاية هذه السنة، بعد نجاح النادي في التجديد للمدافع “باو توريس” صاحب هدف الليلة أمام أوساسونا في الليجا، في المباراة التي خسرها فياريال بهدفين.

وجذب صامويل شوكويزي، الذي يلعب ثاني موسم له كلاعب في الفريق الأول للنادي، اهتمام أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا 2019.

وتعمل إدارة فياريال منذ الموسم الماضي على رفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي يبلغ 60 مليون يورو للتمكن من بيعه بمبلغ ضخم في المستقبل.

ووفقًا لموقع “OwnGoalNigeria” المختص بشؤون الكرة النيجيرية، أجرى فياريال اتصالات مع ممثلي “صامويل شوكويزي” بشأن توقيع عقد جديد ومحسن مع البالغ من العمر 20 عامًا.

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ويخشى فياريال من رحيل اللاعب في السنوات القليلة القادمة، ولهذا بدأ البحث عن خليفته بحسب نفس الموقع، لا سيما بعد نجاح النادي في تقديم باكامبو وإيكامبي وصامويل شوكويزي بشكل مثير في كرة القدم الإسبانية.

وقال موقع OwnGoalNigeria إن ثلاثة لاعبين من نيجيريا تحت الاختبار في فياريال هذه الأيام تمهيدًا للتوقيع معهم عند فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة.

اللاعبون هم “إيموفوا جونيور وجونسون كالو وتشوكوكا جونسون”، ويقضي الثلاثي فترة معايشة واختبارات مع النادي الإسباني منذ الأسبوع الماضي.

وتعاقد فريق الغواصات الصفراء مع شاب سنغالي يُدعى “نيكولاس جاكسون” والملقب في بلاده بنيمار السنغال، لكنه لم يصعد بعد إلى الفريق الأول.