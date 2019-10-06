إصابة السولية تُفسد سيطرة الأهلي على تشكيلة مصر

أكد طيب النادي الأهلي “خالد محمود” صعوبة لحاق لاعب الإرتكاز “عمرو السولية” لودية مصر وبوتسوانا منتصف الشهر الجاري بسبب تعرضه لجزع في كاحل القدم خلال مشاركته مع الأهلي أمام أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل عمرو السولية على استدعاء رسمي من المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” قبل بدء مباراة الأهلي وأسوان، بالإضافة إلى 6 من زملائه في الأهلي.

لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن عمرو السولية الذي كان يعتزم تمثيل منتخب مصر بعدما حُرم من تلك الفرصة في عهد الثنائي “هيكتور كوبر وخافيير أجيري” رغم المستوى المتميز الذي قدمه مع الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري عامي 2017 و2018.

وقرر البدري استبعاد نجوم منخب مصر الأوليمبي وفي مقدمتهم هداف الأهلي في الدوري المحلي هذا الموسم “رمضان صبحي” بالإضافة إلى المهاجم السريع “صلاح محسن”.

كما استبعد البدري نجم نادي الزمالك مصطفي محمد نظرًا لحاجة منتخب مصر الأولمبي له في تحضيرات التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأوضح طبيب الأهلي “الإصابة ستبعد السولية لبعض الوقت عن الفريق، لكن قبل أي شيء يجب أن يخضع للفحص الطبي يوم غد الأحد من أجل تحديد مدة العلاج والبرنامج التأهيلي الذي سيتبعه قبل إعادته إلى التدريبات الجماعية للفريق”.

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وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد نجم ليفربول “محمد صلاح” بهدف إراحته من الإرهاق بعد مشاركته في جميع مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي (8 جولات) بالإضافة إلى جولتين في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي وسالزبورج.

والتالي القائمة المستدعاة لمباراة مصر وبوتسوانا :

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام

الدفاع: أحمد حجازي ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وعمر جابر.

الوسط: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وعمرو السولية (استبعاد بداعي الإصابة).

الهجوم: حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا.