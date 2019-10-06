مُحدث | جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2019

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تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” أول بأول مع موقع الخليج 365 عن موسم 2020-2019.
الجدول محدث بصفة أسبوعية، محدث بعد مباريات السبت الممتاز وبعد مباريات الأحد الممتاز.
ليفربول يبحث عن لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي في مسماه الجديد “بريميرليج”.
ولم يفز ليفربول بالدوري الانجليزي منذ عام 1990، وفي جعبته 18 لقبًا متأخرًا عن اليونايتد بلقبين.
مانشستر يونايتد يُعد أفضل فريق في الألفية الجديدة حصدًا للبريميرليج برصيد 9 مرات.
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