رياضة | الأهلي يعلق على إصابة السولية وغياب صالح جمعة عن المشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلق على إصابة السولية وغياب صالح جمعة عن المشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة عمرو السولية وموقف صالح جمعة من المشاركة مع الفريق.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "غدًا سيجري السولية أشعة على قدمه من أجل الوقوف على مدى الإصابة".

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متابعًا "وارد أن تكون هناك فرصة للسولية للمشاركة مع منتخب مصر اذا اثبتت الاشعة ان الإصابة كدمة بسيطة".

وعن غياب صالح جمعة عن المشاركة مع فايلر قال مدير الكرة "كل اللاعبين في دائرة واحدة والجميع سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم، الي هيشارك هيكون مستعد فنيًا وبدنيًا، أجايي غاب عن مباراة كانو سبورت ولكن عاد مرة في المباراة التالية أساسيًا".