رياضة | الهلال السعودي يكشف موعد سفر الثنائي المصاب للعلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يكشف موعد سفر الثنائي المصاب للعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي، إجراءات سفر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، إلى إسبانيا للتعافي من إصابتهما خلال مواجهة السد القطري، بدوري أبطال آسيا.

وتقرر أن يغادر كلا من عبدالله المعيوف و محمد كنو، ثنائي الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد فجر يوم الأحد، وذلك لإجراء فحوصات طبية موسعة على موضع اصابتيهما.

وتعرض الثنائي للإصابة، خلال مباراة الفريق أمام السد القطري، والتي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح الهلال، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالدوحة.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها كنو، إصابته على مستوى الحوض، بينما كشفت عن إصابة المعيوف بإلتواء في مفصل القدم، وحدد موعد عودتهما باستجابتهما للعلاج.

Advertisements

على جانب آخر منح الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة سلبية لمدة أربعة أيام، عقب الفوز على الاتفاق بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس، الموافق العاشر من أكتوبر، استعدادا لمواجهة السد القطري، بإياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على مضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.