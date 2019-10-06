رياضة | ميلان يستفيق ويعبر جنوي في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستفيق ويعبر جنوي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد ميلان ذاكرة الانتصارات وتغلب على مضيفه جنوى 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي والتي شهدت أيضا فوز سبال على بارما 1 / صفر وهيلاس فيرونا على سامبدوريا 2 / صفر.

وتقدم جنوى بهدف سجله لاسه شوني في الدقيقة 41 إلا أن الفريق تلقى ضربة موجعة بحصول لاعبه ريكاردو سابونارا على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبسبب النقص العددي تمكن ميلان من تعديل النتيجة عن طريق هدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 51 ثم تلقى جنوه ضربة موجعة أخرى بطرد مدافعه دافيدي بيراسكي في الدقيقة 57 واحتساب ركلة جزاء سجل منها فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان في ذات الدقيقة.

وفي الدقيقة 79 حصل ديفيد كالابريا، لاعب ميلان، على البطاقة الحمراء.

وأهدر لاسه شوني، لاعب جنوى، ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليضيع فرصة تعديل النتيجة، كما شهدت الدقيقة التالية طرد صامويل كاستييخو لاعب ميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، محققا أول انتصار له بعد ثلاثة هزائم متتالية في الدوري، وهو الانتصار الثالث لميلان هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات.

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في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سبال فوزا صعبا من ضيفه بارما 1 / صفر.

ويدين سبال بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريا بيتانيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وشهدت المباراة طرد جابرييل ستريفيزا لاعب سبال في الدقيقة 70.

ورفع سبال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد بارما عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيرونا على سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما ماراش كومبولا في الدقيقة التاسعة ونيكولا مورو، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

ورفع فيرونا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد سامبدوريا عند ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير.