رياضة | الهلال السعودي راحة أربع أيام قبل مواجهة السد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي راحة أربع أيام قبل مواجهة السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لاعبيه راحة سلبية لمدة أربعة أيام، عقب الفوز على الاتفاق بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ومن المقرر أن على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس، الموافق العاشر من أكتوبر، استعدادا لمواجهة السد القطري، بإياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على مضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الزعيم الهلالي حقق فوزا ساحقا على السد القطري، في عقر داره بملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، برباعية مقابل هدف وحيد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.