رياضة | حارس الحمام الجديد لـ"الخليج 365": شربين أفضل تجاربي.. والفريق المطروحي طريقي للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الحمام الجديد لـ"الخليج 365": شربين أفضل تجاربي.. والفريق المطروحي طريقي للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد محمد فتحي المنضم حديثا لنادي الحمام أحد الحراس الموهبين بدأ مشوارة مع ناشئين غزل المحلة حتي سن 21 سنة، وإنتقل لأكثر من فريق، خلال مسيرته.

أجرى معه "الخليج 365 الرياضي" حوراً عن فترة إعداد الحمام، ورؤيتة للموسم الجديد، وطموحة مع فريقة الحالي في السطور التالية :

- في البداية حدثنا عن مشوارك الكروي ؟



بدأت مشواري الكروي منذ 2004 في ناشئين غزل المحلة وأستمريت هناك لمدة 6 سنوات وبعدها رحلت عن الفريق بسبب رفض فاروق جعفر حينها الأعتماد علي الناشئين أنتقلت بعدها لفريق صيد المحلة لمدة 3 مواسم وكنت سبب مع زملائي في صعود الفريق للدرجة الثانية وبعدها لعبت لشربين ثم العودة لغزل المحلة مرة أخري.

-وماذا عن تحربتك الثانية مع فريق غزل المحلة؟



بعد تألقي مع شربين تفاوض معي حرس الحدود وغزل المحلة وفضلت فريقي الذي تربيت فيه ووقعت لغزل المحلة 3 سنوات وفي الموسم الأول لم أشارك كثيرا بسبب وجود حارسين قدام وأساسين في الفريق ولكن في الموسم الثاني شاركت في عدد كبير من المباريات.

-ولماذا رحلت مرّة أخري عن صفوف غزل المحلة؟



رحلت بعد إنتهاء عقدي وعدم حصولي غير علي نصف عقدي مع المحلة خلال ال3 مواسم فتعاقدت مع كفر الشيخ لخوض تجربة جديدة مع فريق جديد؟

ولماذا لم تستمر تجربتك الجديدة طويلا وبعد 6 أشهر طلبت الرحيل ؟

بالفعل كانت 6 أشهر من أصعب الشهور في حياتي الكروية بسبب موقف كفر الشيخ الصعب وطلبت الرحيل للمشاركة مع دكرنس في الترقي.

- ماذا عن تجربتك مع دكرنس خلال دورة الترقي؟



ساهمت بشكل كبير مع زملائي في صعود دكرنس لدوري الدرجة الثانية وراضي جدا عن هذة التجربة.

وماسبب طلب رحيلك من كفر الشيخ بعد العودة من تجربة دكرنس؟

رحيلي وطلب فسخ تعاقدي كان لسببين أولهم عدم اللعب في الدرجة الثالثة وثانيهم طلب إدارة كفر الشيخ من اللاعبين القدامي تخفيض العقود وهذا مارفضته تماما أن تخفض من عقدك بالأضافة اللعب في الدرجة الثالثة وتنازلت عن مستحقاتي القديمة للرحيل.

Advertisements

ماهي أفضل تجربة في مشوارك الكروي حتي الأن؟



شربين من افضل تجاربي علي الأطلاق قدمت موسم تاريخي تلقيت بعده عدة عروض أبرزها حرس الحدود وغزل المحلة.

حدثنا عن مفاوضات نادي الحمام وإنضمامك للفريق؟



مفاوضات الحمام لم تستمر أكثر من 5 دقائق تلقيت أولا إتصال من الكابتن عاطف مدرب حراس المرمي بالفريق لإستطلاع رأيي في اللعب للحمام طبعا وافقت علي الفور لأن نادي الحمام له أسمه وتاريخه بالدرجة وبعدها تلقيت إتصال من الأستاذ إبراهيم رسلان مسئول التعاقدات وأنهينا الأتفاق في 5 دقائق وتوجهت في اليوم التالي لمدينة الحمام والتوقيع رسميا للفريق المطروحي.

- ما رأيك في تجربة الحمام بالإستغناء عن 4 حراس والتعاقد مع آخرين؟



طبعا الأفضل كان وجود حارس علي الأقل من الحراس القدامي ولكن معرفش ظروف وتفكير الإدارة ‘زاي حينها ولكن النادي تعاقد مع حراس كبار قادرين على صنع الفارق مع النادي في الموسم الجديد.

- رأيك في المنافسة على حماية عرين الحمام بالموسم الجديد؟



المنافسة هتكون لصالح الفريق والكابتن عاطف "قافل علينا كويس" وهيجد صعوبة في إختيار حارس للتشكيل الأساسي لقرب المستوي بينا ولكن الكل هيكون مساند لأي حارس هيكون في التشكيل لأن مصلحة الفريق الأهم.

- كيف ترى تعاقد الحمام مع عدد كبير من مواليد 97 ؟



طبعا هي مجازفة كبيرة من الإدارة ولكن في نفس الوقت هو بناء فريق جيد للمستقبل لإن هؤلاء اللاعبين علي مستوي عالي والفريق تعاقد أيضا مع لاعبين خبرات بالأضافة أن هؤلاء اللاعبين منهم من شارك في الدوري الممتاز مع وجود لاعبين قدامي خبرة في الفريق إن شاء الله الجهاز الفني هيوصل لتوليفة هتفيد الفريق.

- ما رأيك في نظام المسابقات هذا الموسم ؟



للأسف دوري الـ 12 فريق صعب جدا لأن اللاعبين بعد نهاية الدوري هتتوقف عن اللعب لمدة كبيرة قبل إنطلاق الموسم الذي يلية بالإضافة أن أي فريق سيتعرض ل3 هزائم متتالية هتصعب موقفة ومن الممكن أن نري فرق ذات تاريخ تنافس علي الهبوط.

- شايف المنافسة أزاي في الموسم الجديد؟



طبعا الدوري هيكون صعب وأتوقع المنافسة بين 4 فرق هم غزل المحلة، والأوليمبي، وفاركو، وأبو قير للأسمدة

- ماذا عن فريقك فريق الحمام؟



طبعا هنبذل قصاري جهدنا في عودة النادي لمكانة الطبيعي وسط الكبار بعد الموسم الماضي الصعب والمنافسة علي البقاء ونسعي للتواجد في المربع الذهبي .

- في النهاية بنشكرك علي حوارك مع "الخليج 365 الرياضي" ونتمني لك المزيد من التفوق.



أنا اللي بشكركم علي الحوار وأتمني لكم المزيد من التوفيق .