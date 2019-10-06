رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يحاور رئيس نادي دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يحاور رئيس نادي دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق دكرنس مؤخراً لدوري القسم الثاني، عقب صراع قوي مع أكثر من فريق في دورة الترقي.

وأجرى "الخليج 365 الرياضي" حورا مطولا من الخضر ابراهيم رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس والذى أوضح الكثير من النقاط التى أثيرت فى الفترة الماضية على الساحة الرياضية في دكرنس وجاء الحوار على النحو التالى.

- ماهو الفرق بين إستعدادات الفريق الأول للموسم الماضى والحالى؟



*الموسم الماضى بدأنا فترة الإعداد مبكرا وقدرنا نبدأ معسكر الإعداد مبكرا وهو ماساعد على إنسجام جميع اللاعبين أما الموسم الحالى الفريق بدأ يكتمل بشكل متأخر بعض الشئ وأبقينا على خمس لاعبين من القوام الأساسى للفريق بعد عرض جميع لاعبى الموسم السابق على المدير الفنى الحالى للفريق أيمن الجمل وتم التوافق على بقاء بعض العناصر ورحيل باقى العناصر سواء بالبيع أو الإعارة.

-هل ترى أن عدد الراحلين و الوافدين الجدد كبير إلى حد ما وكان من الممكن الإبقاء على الكثير من لاعبى الموسم الماضى بدلا من رحيلهم؟



*المدير الفنى أيمن الجمل له أسلوبه وطريقة لعبه وهو ماوفرته له تماما كما حدث الموسم الماضى وكل لاعب رحل عن صفوف الفريق أو إستمر مع الفريق كان الرأى الفنى الأول والأخير للمدير الفنى ولم أتدخل كمشرف على الفريق فى إختياراته إطلاقا والدليل على ذلك أن المدير الفنى كان يفكر فى الإستغناء أيضا عن بعض اللاعبين ولكنه فى النهاية وبعد إقتناعه بمستواهم الفنى بعد المتابعة قرر الإبقاء عليهم مع الفريق.

-وما هو السبب فى تأخر إكتمال تعاقدات الفريق حتى ما قبل غلق فترة القيد بأيام قليلة؟



*رؤية وتوجه الجهاز الفنى بقيادة أيمن الجمل كما فهمتها من التواصل معه ومتابعة عمل الفريق هو الحفاظ وتأمين دفاعات الفريق وتمركز اللاعبين فى الملعب ثم الإرتقاء بالشكل الهجومى تدريجيا وهو ما لاحظناه مع نهاية المعسكر بالإسماعيلية وزيادة الفاعلية الهجومية تدريجيا وقلة عدد الأهداف التى إستقبلها الفريق خلال مبارياته الودية وبالتالى إستغرقنا وقت طويل من أجل الإستقرار على الشكل النهائى لقائمة الفريق وهناك أيضا لاعبين جدد تم التعاقد معهم ورحلوا مؤخرا نظرا لعدم قدرتهم على الإنسجام م تنفيذ الفكر الخططى للمدير الفنى الحالى وفى النهاية المطلوب هو ظهور الفريق بالشكل المطلوب فى الموسم المقبل بما يتناسب مع طموحات جماهير النادى.

-هل ينتابك القلق كما هو حال الكثير من جماهير دكرنس بخصوص ندرة الفاعلية الهجومية وقلة الأهداف خلال فترة إعداد الفريق؟



*إطلاقا وللتوضيح فقط نظرا لكثرة اللاعبين ممن تم إختبارهم مع الفريق وضيق فترة عمل الجهاز الفنى معهم من أجل الوقوف على الشكل النهائى للفريق وبشكل واضح الفريق هيعتمد الموسم الحالى على التامين الدفاعى من تحت المهاجمين مباشرة وهو ما سيجعل شكل الفريق متماسك بشكل كبير وهو مرحلة من مراحل وخطة عمل الجهاز الفنى الثلاث وفى نهاية مراحل إعداد الفريق المخطط لها سوف يتم العمل على الشكل الهجومى للفريق..أطمئنكم جميعا على الفريق والشكل الهجومى هيظهر تدريجيا مع إقتراب بداية الموسم بشكل ملحوظ للجميع .

-هل مجلس الإدارة بيتدخل فى قرارات الجهاز الفنى بخصوص رحيل الكثير من اللاعبين؟



*رحيل اللاعبين بيتم بالتوافق بين مجلس الإدارة والجهاز الفنى وإستحالة يتم فرض رأى على الجهاز الفنى ولكن مايحدث هو التفاوض والنقاش بخصوص أى لاعب مقرر رحيله حسب إقتناع مجلس إدارة النادى بقدراته وفى حال أثبت اللاعب صحة تمسكنا به يتراجع المدير الفنى ولكن عن إقتناع كامل فنيا وهو ماحدث وتحديدا أذكر لك مثالين من اللاعبين القدامى بالفريق صامويل أوسو ومحمد السادات بعد رؤية من الجهاز الفنى برحيلهم ولكن بعد متابعتهم جيدا بناءا على توصية من مجلس الإدارة بإتاحة الوقت والفرص الكافية لإثبات صحة ثقتنا بهم تراجع الجهاز الفنى عن إقتناع كامل بقدراتهم الفنية وأحقيتهم بالتواجد مع الفريق.

-رأيك فى غياب ناشئى النادى عن فترة إعداد الفريق الأول؟



*المدير الفنى للفريق الأول نظرا لكثرة عدد اللاعبين قرر تأجيل فكرة تصعيد الناشئين إلى ما بعد إنطلاقة الموسم الجديد بالنسبة لقطاع وفرق الناشئين حتى يتمكن من متابعة اللاعبين بشكل كافى وإختيار العناصر الأكثر تميزا وفى كل الأحوال أؤكد بأن الناشئ لذى يستحق التواجد مع الفريق الأول سيتم تصعيده ولكن فى التوقيت المناسب حسب إجتهاده الشخصى وقدرته على فرض نفسه على الجهاز الفنى للفريق الأول ولا صحة إطلاقا لتجاهل الناشئين بالنادى.

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-ماهى خطة مجلس الإدارة بخصوص قطاع الناشئين عقب التعاقد مع الدكتور بدر شحاته و محمد القسيسة؟



*أغلب الأندية فى مصر تعمل على التعاقد مع الناشئ الجاهز فنيا ولكن إحنا فضلنا نبدأ مبكرا مع الناشئ نظرا لقلة موارد النادى وعدم القدرة على الإعتماد على اللاعب الجاهز كما يحدث بأغلب الأندية وأعد جماهير دكرنس ومجالس الإدارة اللاحقة أنه فى القريب العاجل وخلال سنتين أو ثلاث سنوات سيكون القوام الرئيسى للفريق الأول بنادى دكرنس من أبناء قطاع الناشئين ومن أجل ذلك توسعنا لأول مرة فى البحث عن الناشئين وطرحنا تقريبا 1000 إستمارة إختبار للناشئين وعمل إختبارات بالقرى المجاورة لدكرنس وهو ما أفرز عناصر جيدة جدا وبالفعل تم التعاقد مع العنصر المميز فقط دون النظر لأى عاطفة فى إختيار الناشئين.

-ما هو الجديد فى المشكلة المزمنة مع استاد دكرنس؟



*أنا أعلم أن الموضوع طوّل جدا ولكنها ليست مشكلة سهلة بإقناع الشركة القائمة بالأعمال بالتنازل عن مطالباتها بفوائد أصل الدين الخاص بالمنشأت التى تم تشييدها ولكن صدقونى أنا مصمم على إنهاء هذه المشكلة وبنحاول إبعاد الشركة المنفذة ولكن لايمكن الإعلان عن الخطوات والطرق التى أسلكها إلا بعد الإنتهاء تماما وبإذن الله قريبا سوف يتم الإعلان عن أخبار سارة لكل عشاق النادى.

-ما مدى صحة نقل مباريات الفريق بالقسم الثانى لملعب آخر؟



*غير صحيح بالمرّة ولن أتخلى عن جماهير النادى الوفية وأن يتم حرمانها من متابعة فريقها على ملعبه.

-ما هى أخر تطورات النادى الإجتماعى؟



*خلال شهرين وقبل نهاية العام الحالى سوف يتم إفتتاح النادى الإجتماعى وأعد الجميع بذلك بعدما يتم إنهاء كافة الخلافات مع المستأجرين وإن شاء الله هنواجه مشكلة إرتفاع الأسعار الخاصة بالخدمات المقدمة للأعضاء الكرام وهيكون فى فرق واضح لعضو الجمعية العمومية من رواد النادى الإجتماعى.

-خلال برنامجكم الإنتخابى كانت هناك وعود بتوفير أتوبيس خاص لنقل فرق النادى؟



* الفكرة مازالت مطروحة وأنا لم أقدم وعد صريح من خلال البرنامج الإنتخابى أن نوفر أتوبيس خاص للنادى ولكن ذكرت أن الموضوع سوف يتم دراسته من أجل توفير أتوبيس خاص بالنادى ولكن حتى هذه اللحظة ومع دراسة الجدوى للتكلفة المتوقعة وبالمقارنة بتكلفة إيجار أتوبيسات لنقل فرق النادى إتضح وجود فارق توفير أكبر فى حالة الإيجار ولكن دراسة الأمر مستمرة.

-أثيرت مؤخرأن مجلس إدارة نادى دكرنس سيرفع إشتراك الأعضاء فى حال تم الإنتهاء من مشكلة النادى الجديد.. ماصحة ذلك؟



* النادى الحالى لايقدم أى نوع من الخدمات سوى بعض الأنشطة والألعاب الفردية بجانب كرة القدم ولكن فى حال التوسع وبناء إستاد جديد يحتوى على نادى إجتماعى وحمام سباحة و ملعب كرة قدم من سيتكفل بمصاريف تلك المنشأت وتكلفتها العالية من موظفين وخدمات و تجهيزات حمام السباحة التى تسدد بشكل شهرى بخلاف تجهيزات النادى الإجتماعى وهضرب مثال قريب نادى بنى عبيد مثلا عنده مساحة كبيرة تم إستغلالها فى إستثمارات بهدف توفير أرباح تفيد فى خدمة أعضاء النادى فى مقابل زيادة أسعار العضوية بالنادى فإذا كان هناك من يتكفل بإيجاد حلول لتغطية هذه التكاليف فليتفضل بمقترحاته ولكن أتعهد بتمييز العضو الحالى عن العضو الجديد فى حالة التقدم للحصول على عضوية النادى الجديد وهو حق العضو القائم.

-ماهى خطط النادى لإضافة ألعاب فردية ونشاطات بالنادى؟



*هناك نية لإضافة بعض الألعاب الفردية مثل الجودو و الشطرنج وتنس الطاولة وهناك ألعاب أخرى ولكن التأخير بسبب إيجاد مساحات لممارسة هذه الأنشطة.

-ماهو مدى رضاكم كمجلس إدارة عن ما تم تحقيقه حتى الأن من الوعود التى ذكرتموها خلال برنامجكم الإنتخابى؟



*للتوضيح فقط إذا قمت بمراجعة ما تم تنفيذه من البرنامج الإنتخابى ستجد أنه يتخطى نسبة ٧٠٪ وأعتقد أنها نسبة كبيرة وكافية لتثبت جديتنا وصحة ما وعدنا به كمجلس إدارة للنادى.