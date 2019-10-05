اخبار الرياضه

قائمة نارية لـ برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نارية لـ أمام إشبيلية في والان مع التفاصيل

أعلن مدرب برشلونة إرنيستو فالفريدي عن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية التي ستقام غدا الاحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ارضية ملعب الكامب نو.

قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية جاءت كالتالي:

Advertisements

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، أرتور، سواريز، ، ديمبيلي، نيتو، جريزمان، جوردي ألبا، روبيرتو، دي يونج، فيدال، بيريز، أنسو فاتي، أروخو.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو.

ويحتل نادي برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني برصي 13 نقطة، ويحتل نادي إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الاسباني بنفس رصيد البرسا 13 نقطة أيضا ولكن يختلف بالترتيب عن نادي برشلونة بفارق الأهداف، يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة نارية لـ برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا