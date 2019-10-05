شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نارية لـ برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أعلن مدرب برشلونة إرنيستو فالفريدي عن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية التي ستقام غدا الاحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ارضية ملعب الكامب نو.

قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية جاءت كالتالي:

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تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، أرتور، سواريز، ميسي، ديمبيلي، نيتو، جريزمان، جوردي ألبا، روبيرتو، دي يونج، فيدال، بيريز، أنسو فاتي، أروخو.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو.

ويحتل نادي برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الاسباني برصي 13 نقطة، ويحتل نادي إشبيلية المركز السادس في ترتيب الدوري الاسباني بنفس رصيد البرسا 13 نقطة أيضا ولكن يختلف بالترتيب عن نادي برشلونة بفارق الأهداف، ريال مدريد يتصدر الترتيب برصيد 15 نقطة.