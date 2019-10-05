شكرا لقرائتكم خبر عن دجانيني أفضل لاعب في مباراة الأهلي و الفيحاء والان مع التفاصيل

حصل دجانيني علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أهلي جدة أمام نظيره الفيحاء والتي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع مهاجم نادي أهلي جدة أن يشارك في المباراة كاملة ويسجل هدف فريقه الأول وسدد مرتين على المرمى وحصل على ثلاثة أخطاء ومرر الكرة 30 مرة خلال المباراة.

وحقق نادي أهلي جدة فوزا هاما خارج ارضه علي حساب الفيحاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وبهذه النتيجة يصل رصيد فريق أهلي جدة إلي النقطة 11 في المركز الثالث بينما توقف رصيد نادي الفيحاء عند النقطة 5 فى المركز الرابع عشر من جدول ترتيب البطولة السعودية.