شكرا لقرائتكم خبر عن «أياكس» يمنع حكيم زياش من الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى إنجليزى أن أياكس أمّن بقاء نجمه المغربى حكيم زياش بين صفوفه، فى ظل اهتمام كبار أوروبا بضمه.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن أياكس أزال الشرط الجزائى البالغ 26 مليون جنيه إسترلينى من عقد زياش، عند تجديده.

وكان زياش هدفًا لليفربول وأرسنال، خاصة فى ظل تألقه مع فريقه الهولندى، ومساهمته فى تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.

وأبدى أوناى إيمرى، مدرب أرسنال، ويورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، اهتمامهما بالنجم المغربى الشاب، خاصة الأول الذى أشاد بإمكانياته سابقًا.

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وأعلن أياكس فى وقتٍ سابق تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022. ومن المتوقع أن يغالى أياكس فى مطالبه المادية حال رغبة أى نادٍ فى ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائى من عقده.

حكيم زياش لاعب كرة قدم مغربى يلعب فى مركز الوسط المهاجم مع نادى أياكس أمستردام فى الدورى الهولندى الممتاز ومنتخب المغرب لكرة القدم. يشتهر بالإنهاء والمراوغة والسرعة، كما يُعرف بقدرته التكتيكية وتميزه بالركلات الثابتة.

بدأ زياش مسيرته مع نادى هيرنفين الهولندى فى عام 2012، ووقع مع تفينتى أنشخيدة الهولندى بعد ذلك بعامين. كان موسم 2015- 16 أكثر موسم غزير فى مسيرة زياش، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 10 مساعدات فى الدورى الهولندى الممتاز. فى عام 2016 وقّع زياش مع أياكس فى صفقة مدتها خمس سنوات، مع رسوم انتقال بلغت 11 مليون يورو.

كان حكيم زياش مؤهلا للعب مع منتخبى هولندا أو المغرب. فى عام 2015 أكد اختياره تمثيل المغرب على المسرح الدولى. تم اختياره للقائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لكأس العالم 2018.

سجل زياش هدفه الأول لهيرنفين فى الفوز 2-0 على بريدا، فى 10 أغسطس 2013. فى 23 أغسطس قدم زياش تمريرتين حاسمتين فى مباراة التعادل 3-3 مع أياكس. فى 8 نوفمبر سجل زياش وقدم تمريرة حاسمة فى مباراة الفوز 5-2 على والويك. فى 18 ديسمبر سجل زياش هدفين ضد ألكمار، فى الجولة الرابعة من كأس هولندا، واحدة فى الوقت الطبيعى من ركلة جزاء فى اللحظة الأخيرة ليحرز التعادل وتأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح، لكنه أضاع ركلة جزاء وهيرنفين تم إقصاؤه 6-5 بركلات الترجيح. فى 21 ديسمبر سجل زياش هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة فى الفوز 5-1 خارج أرضه على ألكمار. فى 18 يناير 2014 سجل زياش فى مباراة التعادل 2-2 أمام رودا كيركراده. فى 9 فبراير سجل هدف الفوز 3-1 على جرونينجن. فى 27 إبريل سجل زياش مرة واحدة وقدم تمريرة حاسمة فى مباراة الفوز 4-1 على أوتريخت، بعد دخوله كبديل.