شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف، الأحد، مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، التى انطلقت الجمعة بمباراة سموحة وإنبى، حيث من المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات فى ختام الجولة.

Advertisements

يلتقى عند الثالثة عصرًا الفريق الكروى الأول بنادى الجونة بقيادة مدربه الصربى نيبوشا مع مصر المقاصة، فى لقاء صعب للطرفين، خصوصا أن كلًا منهما تلقى هزيمة فى الجولة الماضية، حيث خسر الجونة أمام الاتحاد وهى الثانية له على التوالى، بينما خسر المقاصة أمام الزمالك، ويسعى الجونة لتحقيق فوزه الأول فى المسابقة هذا الموسم، منعًا لتأزم موقف الفريق ودخوله مع الفرق المهددة بشبح الهبوط للقسم الثانى.

ويلتقى عند الخامسة والنصف حرس الحدود مع طنطا، فى لقاء متكافئ بينهما، ويسعى كل فرق لتحقيق الفوز خصوصا الحدود الذى لم يسبق أن نال حلاوة الانتصار هذا الموسم بعد تعادله فى مباراتيه أمام المصرى ووادى دجلة، بينما يأمل أبناء السيد البدوى بقيادة أيمن المزين فى استعادة الانتصارات بعد تلقيه الهزيمة بالجولة الثانية أمام بيراميدز وفوزه فى الجولة الأولى أمام وادى دجلة.

ويحل بيراميدز فى نفس التوقيت ضيفًا على طلائع الجيش فى لقاء خارج التوقعات، حيث يدخل صاحب الأرض المباراة، وهو فى موقف صعب بعد حصوله على نقطة واحدة من مباراتيه بعد خسارته الجولة الأولى أمام المقاولون قبل أن يتعادل الفريق مع إنبى، ويأمل الطلائع فى تحقيق فوزه الأول وتحسين ترتيبه بالمسابقة، فى المقابل يدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالجولتين، واستمرار بقائه فى دائرة المنافسة على اللقب.