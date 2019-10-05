شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر وديوكوفيتش» يترقبان قرعة شنغهاي للأساتذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُشارك الثلاثى نوفاك ديوكوفيتش، وروجر فيدرر، وآندى موراى، فى بطولة شنغهاى للأساتذة، التى تنطلق الأسبوع المقبل.

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وتمكن هذا الثلاثى من الفوز بكل ألقاب تلك البطولة منذ بدايتها فى عام 2009، عدا لقب النسخة الأولى الذى ذهب للروسى نيكولاى دافيدينكو، وإلى جانب هذا الثلاثى ستتجه الأنظار صوب الروسى دانيل ميدفيديف، الذى نجح فى الوصول إلى المباراة النهائية فى آخر بطولتين للأساتذة، فى مونتريال وسينسيناتى، وتوج بلقب الأخيرة، ويأمل «ميدفيديف» فى مواصلة مستوياته المميزة، فمنذ أيام تمكن من الوصول إلى نهائى بطولة سان بطرسبرج، ليصبح خامس لاعب من بين اللاعبين الحاليين الذى يتمكن من الوصول إلى 5 نهائيات متتالية، وتمثل تلك البطولة فرصة جيدة للاعبين الباحثين عن ضمان التأهل إلى البطولة الختامية للموسم، حيث يحصل الفائز باللقب على 1000 نقطة، وستقام قرعة البطولة اليوم، على أن تقام فعاليات البطولة فى الفترة ما بين يومى 6 و13 أكتوبر الجارى، ويبلغ إجمالى جوائز البطولة 7.473.620 دولار أمريكى، وبالنظر إلى الأرقام القياسية للبطولة، يعد ديوكوفيتش أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب فى منافسات الفردى بواقع 4 ألقاب، بينما يعد مارسيلو ميلو أكثر من تُوج باللقب فى منافسات الزوجى بواقع 3 مرات.

أما أكبر من تُوج باللقب فهو فيدرر بعمر 36 عامًا فى عام 2017، ويعد موراى أصغر من تُوج باللقب بعمر 23 عامًا فى عام 2010.

ويعد دافيدينكو أقل اللاعبين تصنيفًا تتويجًا باللقب، عندما فاز بالبطولة فى عام 2009، وهو فى التصنيف الثامن عالميًا، وأخيرًا يعد ديوكوفيتش أكثر من فاز بالمباريات فى تاريخ البطولة بتحقيق 32 انتصارا.