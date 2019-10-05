شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يجهز 250 مليون استرليني لضم هاري كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادى يوفنتوس الإيطالى البحث عن مهاجم قوى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم هجوم الفريق، ووضع مسؤولو السيدة العجوز خطة مستقبلية لتعزيز قوته الهجومية، مستهدفين أحد النجوم المرشحين للرحيل عن فرقهم فى الميركاتو المقبل.

ووفقا لصيحقة «تايمز» البريطانية، فإن اليوفى من الأندية المهتمة بضم قائد المنتخب الإنجليزى، هارى كين، لتأمين خط هجومه، فى ظل تقدم عمر كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين،

واقتراب رحيل ماريو ماندزوكيتش خلال يناير المقبل. ويُتوقع أن يواجه يوفنتوس فى هذه الصفقة منافسة شديدة مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسى، التى ترغب أيضا بقوة فى التعاقد مع كين، وسيتعين على السيدة العجوز تجهير عرض مالى كبير لمنافسة القوة الشرائية للريال واليونايتد تحديدًا، وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن دانييل ليفى، رئيس توتنهام، حدد 250 مليون جنيه استرلينى لبيع كين، وظهر المهاجم الإنجليزى بمستوى أكثر من رائع خلال الموسمين الماضيين مع فريق توتنهام، وقاد فريقه للوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا فى النسخة الماضية أمام ليفربول.