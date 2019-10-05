شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فى الثامنة - الأحد- الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو مواجهة صعبة أمام فريق «مصر» بقيادة عبدالناصر محمد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز. على أرض ملعب استاد السلام.

تكمن صعوبة اللقاء فى رغبة كل فريق فى حصد نقاط المباراة الثلاث، فالزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات التى بدأها منذ انطلاق المسابقة لمواصلة الاستمرار فى المنافسة على اللقب بعدما حقق فوزين متتاليين أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى ومصر المقاصة فى الجولة الثانية بنفس النتيجة بهدف مقابل لاشىء، وفى المقابل فإن الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز يحلم بتحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد قطبى الكرة المصرية لسببين أولهما تعويض الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة والتعادل سلبيا مع أسوان فى الجولة السابقة.

Advertisements

ويواجه الأبيض أزمة خلال مواجهة اليوم بسبب كثرة الغيابات فى الفريق، سواء للإصابة، التى أبعدت كلا من يوسف أوباما وشيكابالا ومحمود عبدالعزيز أو للإيقاف الذى تسبب فى استبعاد طارق حامد من التشكيل الأساسى لحصوله على إنذارين، وعكف ميتشو خلال التدريبات الأخيرة على علاج السلبيات التى وقع فيها الفريق منذ توليه المسؤولية على رأسها عدم قيام لاعبى الوسط بدورهم الهجومى مما أدى لعدم قدرة الفريق على الفوز بأكثر من هدف فى المباراتين السابقتين بالدورى إلى جانب عدم منح ظهيرى الجنب أدوارًا هجومية مما أفقد الفريق خطورته فى الجبهتين اليمنى واليسرى لتركيز المدير الفنى على الاهتمام بالنواحى الدفاعية.

وينتظر أن يخوض الأبيض بتشكيل يضم محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعه وحمدى النقاز وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأوناجم وإمام عاشور ومصطفى محمد، فيما يعتمد نادى مصر على التأمين الدفاعى والهجمات المرتدة أملا فى تشكيل خطورة على مرمى المنافس، وطلب عبدالناصر محمد من لاعبيه خلال التدريبات التركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء واستغلال الكرات العرضية، إلى جانب إيقاف مفاتيح الأبيض التى تتمثل فى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وينتظر أن يخوض نادى مصر المباراة بتشكيل يضم وليد توفيق فى حراسة المرمى وأحمد سعيد أوكا وأحمد عبدالموجود وعلاء عطا ومحمد كالوشا وهشام عبدالحميد ومحمود توبة وإسلام صالح ومؤمن إبراهيم وويلس ورضا الويشى.

من جانبه، أكد عبدالناصر محمد، المدير الفنى لفريق مصر، أنه يسعى لتقديم عرض قوى يحقق خلاله نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق التى تنافس على صدارة الدورى، واوضح المدير الفنى أنه واجه سوء توفيق فى المباراتين السابقتين أمام الإنتاج الحربى وأسوان، لكنه يأمل فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض.