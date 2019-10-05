شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: لو استعنا بـ«ميسي أو رونالدو» لن يقدما لمنتخب مصر أكثر مما قدمه صلاح (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «نعد المصريين بأننا سنقدم نسخًا جديدة من محمد صلاح والننى قريبا».. جملة جاءت على لسان محمد رضوان، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب حاليا، ولاعب منتخب مصر السابق، أثناء حواره لـ«المصرى اليوم»، مؤكدا أنه أخذ على عاتقه تكرار تجربة صلاح كونه من اكتشفه وقدمه للجمهور قبل 11 عاما.

«رضوان»، الذي ينتمى للجيل الذهبى للمقاولون في الثمانينات أرجع أسباب تراجع مستوى المنتخب إلى سوء الإدارة، لافتا إلى أن مصر بها لاعبون مبدعون قادرون على إضافة أمجاد للوطن، لكن الاختيارات تفتقد العدالة، مطالبا بنسيان ألوان التيشرتات عند كتابة قائمة المنتخب.

وفيما يخص اختيار مدير فنى وطنى لمنتخبنا، دافع رضوان عن ذلك، وقال أؤيد ابن البلد فهو الأقدر على تحقيق الإنجازات لمعرفته بقدرات الجميع.. والى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«محمد رضوان»، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب ولاعب منتخب مصر السابق

■ كيف ترى مستوى الكرة في مصر؟

الحقيقة مستوى الأداء غير مرض للجميع، وللأسف يتراجع منذ فترة، وخير دليل أن أداء منتخبنا الوطني في كأس العالم، والذي أكدته بطولة أمم أفريقيا، يجتاج إلى إعادة نظر من القائمين على الكرة. توجد أسباب لهذا التراجع وحتى نكون منصفين فان مستوى كرة القدم في العالم ليس ثابتا بل متأرجح، ولو نظرت إلى الفرق بشكل عام ستجدها تارة تقدم أداء مبهرا وتارة أخرى تظهر بصورة أقل مما كانت عليه، ولكن الأمر عندنا تخطى هذه المرحلة، حيث نشهد هبوطًا مستمرًا.

■ برأيك، ما أسباب تدني مستوى منتخبنا الوطني؟

صراحة من الصعب تثبيت المستوى لأي فريق؛ ومن أبرز سمات الكرة كما قلت هو التغير، ويمكن أن نطبق هذا القول على أكبر الأندية، ومن متعة وحلاوة كرة القدم أنها «شوية فوق وشوية تحت»، لكن الوضع لدينا مختلف؛ فمنتخبنا يعيش فترة تدني وهبوط في المستوى منذ فترة، والأسباب تكمن في الإدارة بمفهومها الواسع، وذها يشمل إدارة اتحاد كرة القدم والجهاز الفني، ولا توجد استراتيجية لتنفيذها من حيث الخطط والأهداف، فضلا عن افتقاد العدالة عند اختيار عناصر المنتخب.

■ ماذا تقصد بالعدالة هنا؟

أقصد اختيار اللاعبين الأفضل دون أية مجاملات؛ لأن الهدف هو نجاح منتخبنا وليس إعطاء فرصة لمن هم غير صالحين، لذا من مهمة المدير الفني وجهازه المعاون أن يجمع أحسن الخامات الموجودة في الأندية، وبأمانة شديدة لدينا لاعبين على مستوى رائع جدا، ويمكن أن يحدثوا إنجازات، فمن الواجب أن تكون عيون الاختيار لديها «عمى ألوان»، أي يجب عليها أن تنسى لون الفانلات وتركز فقط على إمكانيات اللاعب بغض البصر عن لون التيشرت، فنحن نلعب باسم مصر.

■ معنى ذلك أن هناك عناصر كانت أحق بالانضمام إلى المنتخب؟

الجماهير واعية وتحدثت عن الأمر، وبالفعل كان يوجد أسماء يجب أن تشارك في الفترة الماضية ولم يتم اختيارها رغم أفضليتها عن بعض العناصر التي تواجدت في المنافسات، سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية، وهو خطأ فادح يتحمله الجهاز الفني.

■ أذكر لنا أسماء تلك العناصر؟

لا أحب أن أذكر أسماء، ولكن عندما نقيّم تجربة منتخبنا القومي يجب علينا الصراحة، وأنا أتحدث من قلبي كلاعب قديم تشرفت بارتداء قميص المنتخب، كما تشرفت بتدريب منتخبنا الوطني للشباب، وأيضا كمواطن عادي. العدالة بلا شك أساس النجاح، وعندما يضع صاحب القرار العدالة ومصلحة الوطن نصب عينه دون النظر لأي أمور أخرى يمكن أن نصل إلى مناطق بعيدة جدا ونستعيد ماضينا الجميل.

■ ما رأيك في اختيار مدير فني وطني للمنتخب؟

أؤيد وأدعم اختيار مدير فني مصري؛ لأنه ببساطة شديدة سيكون أكثر معرفة بلاعبي الأندية وإمكانياتهم الفردية والفروق بينهم، وهناك أيضًا جانب معنوي وهو أن ابن البلد سيكون أكثر قدرة على بث الحماس والنشاط والدوافع الإيجابية لدى الفريق، وهو أمر في غاية الأهمية؛ فالجانب المعنوي له أثر كبير في تحقيق الإنجازات، وهو ما لا يتوفر في المدرب الأجنبي. وهناك ثوابت عالمية في اختيار المدربين، منها أن يكون له تاريخ وإنجازات، وأن يتمتع بالشخصية والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، فضلًا عن الذكاء والثقافة والقدرة على التعامل مع نفسيات اللاعبين. والحمد لله لدينا في مصر أسماء تمتلك عناصر النجاح.

■ برأيك، من أفضل مدرب مصري تولى قيادة المنتخب؟

بحساب النتائح والأرقام الرسمية، يكون حسن شحاتة الذي حصد بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية، وهناك الكابتن محمود الجوهري الذي حقق إنجازات مثل الصعود إلى نهائيات كأس العالم، وهناك مبدعون في الكرة أمثال الكابتن عبده صالح الوحش، وكان صاحب فكر ورؤية تستحق الإعجاب والتحية، وغيرهم كثيرون لا أستطيع ذكرهم جميعا.

■ كيف تقيم تجربة نادي بيراميدز؟

بلا شك، وجود بيراميدز أثر بالإيجاب على الدوري والكأس، حيث زادت المنافسة بحلول بيراميدز ثالثًا في ترتيب الدوري ووصيفًا لبطل الكأس، إذن نحن بحاجة إلى تجارب أخرى لأنها فوائدها أكثر بكثير من أضرارها التي لا يجب أن ننظر إليها كثيرا، بل يجب أن نحاول تجنبها باللوائح والقوانين المنظمة، وتكرار تجربة بيراميدز يحتاج إلى إمكانيات ضخمة من أجل جمع لاعبين متميزين وجلب جهاز فني كفء وغيرها من الأمور التي تتطلب الكثير من الأموال.

■ ما هي مساوئ تجربة بيراميدز من وجهة نظرك؟

سلبياتها معروفة للجميع ولا داعي للحديث عنها.

■ كنت رئيسًا لقطاع الناشئين في المقاولين العرب، هل يمكن أن نرى نسخ جديدة من صلاح والنني؟

عندما توليت مسؤولية رئاسة قطاع الناشئين في نادي المقاولين هذا العام اتفقت مع زملائي على استنساخ تجربة صلاح والنني سنويا، وسنقدم 10 صلاح والنني في الفترات المقبلة، وأنا على قناعة بأن مصر لديها مبدعين يحتاجون إلى الاكتشاف والمساعدة حتى يقفوا على أرجلهم، وأعد المصريين بأن المقاولون يسير في هذا الاتجاه من اجل الوطن، ونحن نعمل على هذا الهدف وهو أساس أفكارنا.

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مجلس إدارة النادي والأجهزة الفنية يعملون وفق خطة قمنا بإعدادها من أجل صنع مجد جديد يضاف إلى أمجاد النادي ومصر؛ فوجود صلاح والنني بلا شك هو فخر لنا جميعا، خاصة أنهما باتا من قوة مصر الناعمة، لذلك أخذنا على عاتقنا تكرار التجربة من أجل الوطن قبل كل شئ، وستظهر قريبا أسماء لاعبين جدد جاهزون لخوض المنافسات العالمية، والحقيقة أن مجلس الإدارة لا يدخر جهدا في دعم النادي.

المصري اليوم تحاور«محمد رضوان»، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب ولاعب منتخب مصر السابق

■ ما الأسباب التي تجعل المقاولبن العرب متفوقا في اكتشاف المواهب؟

المقاولين نادي كبير وله تاريخ، وهو يعمل بطريقة مختلفة، فهناك مبادئ وقيم ثابتة منذ نشأة النادي، وهي العمل من أجل الصالح العام، والإدارة لا تحيد عن تلك الخطوط، فمن أهم الأهداف تجد التركيز الشديد على الناشئين والاهتمام بهم ورعايتهم وفحصهم باستمرار عن طريق خبراء للوقوف على المواهب والتقاطها والحفاظ عليها، وهذه الجزئية تفوقنا فيها على غيرنا.

أولياء الأمور شعروا بهذ الجهد الكبير، ما جعلهم يدفعون بأبنائهم إلى اختبارات النادي وأكاديمياته التي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية أملا في إلحاقهم بفرق النادي المختلفة، ونحن من جانبنا نتعامل بكل شفافية وعدالة من أجل الصالح العام حتي بات المقاولين نادي الأحلام بالنسبة لكل محبي الكرة في مصر، فمهمتنا ليست اكتشاف المواهب فقط بل الحفاظ عليها وتنميتها وصقلها.

■ محمد رضوان هو مكتشف محمد صلاح، كيف حدث ذلك؟

هذا مصدر فخر وسعادة بالنسبة لي، خاصة أن صلاح لاعب أصيل ولديه قيم وأخلاق تزيده جمالا، وببساطة كان ابننا يلعب في عثماثون طنطا بالغربية التابع للمقاولين العرب ثم انتقل للعب في ناشئ النادي هنا في الجبل الأخضر، وذات يوم عندما كنت مديرا فنيا للفريق الأول عرفت أن هناك مباراة تجمعنا مع الأهلي تحت 16 عاما وقررت مشاهدتها، وعندما ذكرت ذلك لبعض المتواجدين معي في النادي لم يرحبوا وقالوا لي: «ما تضيعش وقتك لأن تحت 16 صغيرين ومستحيل تلاقي حد كويس».

وكان للقدر رأي آخر، فلم استجب لكلام هولاء ودخلت المدرجات وجلست لمتابعة الأولاد، وبعد مرور دقائق قليلة لفت نظري فتى صاحب جسد نحيف حتى نهاية المباراة، وجدتني أذهب إليه وأسأله عن اسمه فقال لي: محمد صلاح، وأخبرني أنه من قرية نجريج التابعة للغربية، وأنه يأتي يوميا لحضور التدريب والمباريات ويعود مرة أخرى إلى بيته، وبالطبع هي رحلة شاقة، فقلت له: «أنت عاجبني يا محمد، ومن النهارده أنا ضميتك للفريق الأول، وسنوفر لك إقامة داخل فندق النادي».

كان سعيدًا جدًا، وبالفعل انضم إلى صفوف الفريق وقمت بوضع برنامج غذائي وبدني له تم إنجازه على أكمل وجه من قبل الجهاز المعاون، وكان ذلك عام 2008، حتى جاءت فرصة جديدة عندما رغبت في إشراكه للعب في مباراة المقاولين وإنبي، وفي الشوط الثاني طلبت منه أن يقوم بالإحماء وقلت له بالحرف: «دي أول مباراة لك مع الفريق الأول في الدوري العام يا محمد، هل تشعر بالخوف؟ فأجابني: إطلاقا مش خايف»، وكانت بداية تثبيته في الفريق التي ساعدته على الانضمام للمنتخب.

■ وماذا عن سفره إلى سويسرا؟

المقاولين العرب لن ولن يقف أمام رغبة أحد أبنائه، بل يشجعهم ويفتح لهم طرقا لصناعة المجد، وهذا ما حدث مع صلاح، حيث وافق النادي دون عراقيل على انتقاله إلى بازل السويسري، وأذكر بعد أن حصل صلاح على أحسن لاعب في سويسرا جاء التليفزيون السويسري إلى نادي المقاولين وسجلوا معي وسألوني: ماذا تقول لصلاح؟ فأجبتهم بأنني أشعر بسعادة كبيرة، وسأقول له أنت أصيل ومبروك، لكن سوف أهنئه في وقت ليس ببعيد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا والعالم بإذن الله.

■ وكيف قابل صلاح مجهوداتك معه؟

أكرر أن صلاح شخص أصيل جدا، وصاحب أخلاق كريمة، فضلا عن موهبته الكروية التي لا يختلف أحد عليها، وتجده ودودا ومتواضعا، ولم يتنصل أبدا من ناديه وزملائه ومدربيه، ويأتي باستمرار لزيارة النادي ويسلم على الجميع وهي صفات المصري الجدع.

■ برأيك، ما يميز صلاح عن غيره من لاعبي مصر كرويًا؟

صلاح له مميزات كثيرة أبرزها السرعة، ولا أقصد هنا السرعة الانتقالية بين اللاعبين فقط، بل يمتلك سرعة في رد الفعل، وسرعة في اتخاذ القرار والانقضاض على الكرة، وسرعة في الارتداد من الهجوم للدفاع والعكس، ويعرف جيدا كيف ينظم نفسه للمباراة، ويجيد اختيار الأماكن الخطرة، وتشعر أنه يعرف أسرار الكرة ويقوم بترويضها، كما تشعر بأنه يفكر بطريقة مختلفة ولديه طموح غير محدود.

■ هناك من يقول إن أداء صلاح مع ليفربول أفضل منه مع المنتخب؟

ليس صحيحا، صلاح ساهم مع زملائه في صعودنا إلى كأس العالم والوصول إلى نهائيات بطولة أفريقيا، ويبذل مجهودًا جبارًا لتحقيق إنجاز للمنتخب، لكن دعنا نتحدث بصراحة ونقول إن إمكانيات لاعبي ليفربول تختلف كليا عن لاعبي المنتخب، واللاعب مهما كانت موهبته لا يستطيع أن يفعل كل شئ بمفرده، وأنا على يقين أننا لو بدلنا صلاح بميسي أو رونالدو في منتخبنا لن يقدما أكثر مما قدمه صلاح؛ فالكرة في النهاية لعبة جماعية تحتاج تعاون الفريق باكمله للوصول إلى الأهداف.

المصري اليوم تحاور«محمد رضوان»، رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب ولاعب منتخب مصر السابق

■ فضلًا عن صلاح، من أبرز المواهب التي اكتشفتها؟

الحمد لله هناك الكثير من الأسماء أخشى أن أنسى أحدا منهم، وهم الآن يلعبون في أكبر الأندية داخل مصر وخارجها.

■ من اللاعبين الذين حافظوا على مستواهم منذ قيادتك لمنتخب الشباب عام 2005؟

الحق أن مصر دائما ولادة، والحقيقة أنني عندما تشرفت بقيادة أبنائنا في هذه الفترة كان معي عبدالله السعيد وكان وقتها في الإسماعيلي، وشيكابالا في الزمالك، وحسام عاشور، والجميل أن مستواهم كان رائعا ومازال، وهناك آخرون متميزون، وأتذكر أننا حصلنا على وصافة أمم أفريقيا للشباب عام 2006، وصعدنا كأس العالم.

■ كيف يمكن أن نصل إلى دوري عام قوي؟

- توجد عوامل متعددة تتحكم فى الأمر أهمها ضرورة تقنين الاحتراف بمعنى لابد أن يكون هناك حدود لشراء اللاعبين حتى تستطيع الأندية ذات الموارد المالية الضعيفة أن تحافظ على قدر من لاعبيها المتميزين، وما يحدث فعليا هناك عدد محدود من الأندية لديها القدرة المادية على الشراء وبشكل عام هناك خمسة أشياء تتحكم فى إيجاد البطل وهى إدارة جيدة وجهاز فنى كفء ولاعبون متميزون وجمهور وإعلام، وتلك العناصر لا تتوفر فى معظم الفرق المصرية، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.

■ أخيرًا، ما الفرق بين اللاعب قديمًا والآن؟

لكل جيل جماله ومتعته، لكن في السابق كنا نلعب الكرة من أجل المتعة فقط، لأنها كانت هواية، وهذا جعلنا نشعر بسعادة كبيرة، ولم يكن في الحسبان المقابل المادي، وامتازت الأجيال القديمة أيضًا بالود فيما بينها، والمحافظة على العلاقات الطيبة، لكن عموما لكل زمان شكله ولونه، وهناك متغيرات تفرض نفسها على الحياة، والتغيير سمة الكون، وبأمانة لا يمكن مطالبة اللاعبين الآن بالسير على خطى الماضي، ولكن نقول لهم فقط احتفظوا بالحب والاحترام فيما بينكم.