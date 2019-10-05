شكرا لقرائتكم خبر عن عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم بنادي الإعلاميين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند، عن توقيعه عقد رعاية فريق كرة القدم بنادي الإعلاميين، مع الأستاذ طارق الشرباصي، رئيس مجلس إدارة النادي.

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وقال زيدان، في تصريحات إعلامية، إن توقيع عقد الرعاية جاء من اهتمامه بالرياضة، معلقًا: «مصر كلها حاليًا ببتفرج على كورة، وكان يجب أن نُساند وندعم نادي الإعلاميين من أجل تحقيق مشواره الكروي على أكمل وجه».

وأضاف أن نادي الإعلاميين خاض مباريات مع بعض الأندية التي لها جماهيرية شديدة في دوري الدرجة الثانية، مستطردًا: «نادي الإعلاميين ده فريق لسه ناشئ وبيكبر، ورعايتنا له تأتي من اهتمامنا بالرياضة».

وأشار إلى أنه سيكون هناك أطر تعاون مشتركة بين النادي وشركة أفرولاند، معربًا عن تمنياته باحتفاله قريبا بصعود نادي الإعلاميين إلى الدرجة الأولى الممتازة.