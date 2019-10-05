ميلان يحول هزيمته لفوز أمام جنوى بالكالتشيو

السبت 5 أكتوبر 2019

ميلان

كتب أنس عبد الغني

نجح فريق ميلان في الفوز على نظيره جنوى بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي، في مباراة شهدت أربع بطاقات حمراء.



افتتح لاسه شوني التسجيل لجنوى في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد خطأ قاتل من الحارس بيبي رينا، وفي الدقيقة 47 تلقى راكاردو سابونارا، لاعب جنوى بطاقة حمراء مباشرة.

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وفي الدقيقة 51 تعادل ثيو هيرنادنيز لميلان، وبعد 6 دقائق من هدف التعادل تلقى بيراسكي بطاقة حمراء مباشرة، ليكمل جنوى المباراة بتسعة لاعبين.

ومنح الحكم ضربة جزاء لميلان، وسجل منها فرانك كيسي، هدف الروسونيري الثاني في الدقيقة 57، وشهدت الدقيقة 79 حالة طرد ثالثة، بعد تلقي دافيد كالاباريا، لاعب ميلان بطاقة صفراء ثانية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تلقى صامويل كاستييخو، لاعب ميلان، بطاقة حمراء، ونجح رينا في تصدي ركلة جزاء، بعد احتسابها من الحكم، وسددها شوني، ونجح رينا في التصدي لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان للنقطة 9 في المركز 11، وتجمد رصيد جنوى عند النقطة 5 في المركز قبل الأخير.