مدرب الهلال: مباراة السد أثرت علينا بدنيا أمام الاتفاق

السبت 5 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

قال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال أن مباراة السد في دوري أبطال آسيا أثرت على الفريق اليوم أمام نادي الاتفاق ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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وأضاف لوشيسكو:"‏ندرك أهمية المباريات التي نخوضها، كل مباراة نعاملها على أنها مباراة نهائية، هذا الأمر يعطينا التركيز والدافع، ‏افكر حاليًا كيف نرتاح خلال الثلاث أيام التي مُنحت كإجازة للاعبين لن أتعب تفكيري في الوقت الراهن بشيء آخر".

واستطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الهلال إلى 16 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما وقف رصيد نادي الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.