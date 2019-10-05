مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد ويلسون وماندزوكيتش

السبت 5 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع مهاجميين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط هجوم الفريق.

مانشستر يونايتد يستهدف مهاجميين Advertisements وكشفت الشبكة أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الثنائي ماريو ماندزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس وكالوم ويلسون مهاجم بورنموث خلال الشتاء القادم. وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر يونايتد وضع ويلسون وماندزوكيتش على رأس أولويات الفريق في يناير القادم. ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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