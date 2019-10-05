شكرا لقرائتكم إنفوجراف .. فايلر (6 على 6) مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسير المدرب السويسرى رينيه فايلر بخطى ثابته لكتابة تاريخ عظيم مع النادى الأهلى، بعد مرور 6 اختبارات على توليه المسئولية الفنية فى القلعة الحمراء. وقاد فايلر الأهلى فى 6 مباريات حتى الآن وهم ثلاثة لقاءات بالدورى ضد سموحة والإنتاج الحربي واسوان وفاز باللقاءات الثلاثة ، كما قاد الفريق فى مباراتين بدورى أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت وفاز بهما، بجانب لقاء السوبر المحلى على حساب الزمالك. وجاءت ارقام فايلر كالتالى:

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