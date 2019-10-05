شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يقتنص 3 نقاط من المصري البور سعيدي فى صراع الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

احرز هدف المباراة محمود رزق مدافع الإتحاد من رأسية متقنة لضربة ركنية رفعها أحمد رفعت متقنة على رأس رزق ، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 4 نقاط .

جاءت أحداث الـ30 دقيقة سريعة من جانب الفريقين وسيطر لاعبو المصرى على مجريات الثلث ساعة الأولى ، إلا أن لاعبو الإتحاد تماسكوا فى العشر دقائق الثانية وأضاع خالد قمر مهاجم الفريق فرصة حقيقية للتهديف بعدما اطاح بكرة عرضية رأسه خارج المرمى .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول استطاع لاعبو الإتحاد السيطرة على الملعب واستطاعوا إحراز هدف السبق فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

حاول لاعبو المصرى السيطرة على منطقة وسط الملعب والضغط على لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع محكم من لاعبى زعيم الثغر الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلت خطورة على مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصرى .

وفى الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى ضغط لاعبو المصرى بكل خطوطهم بغية إحراز هدف التعادل فى المقابل الذى قام فيه لاعبو الإتحاد بغلق المساحات واجرى طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر بعض التغييرات الدفاعية بنزول نور السيد وإسلام جمال لتامين الشق الدفاعى الذى نجح فيه لاعبوه وفرضوا ترسانة دفاعية على هجوم المصرى .

وفى الربع ساعة الأخيرة من اللقاء انفتح دفاع المصرى تماما وسنحت العديد من الفرص السهلة للاعبى الإتحاد وتصدت العارضة لكرة من اوكوى لاعب الإتحاد ، فى الوقت الذى افتقد فيه لاعبو الإتحاد للمسة الأخيرة وفشلوا فى استغلال الكرات التى سنحت لهم أمام مرمى الإتحاد حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا عن فوز الإتحاد باغلى ثلاث نقاط .

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وضمت تشكيلة المصرى كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر