شكرا لقرائتكم عماد النحاس : نستحق الفوز على الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عماد النحاس في المؤتمر الصحفى عقب اللقاء " مباراة اليوم كانت صعبة للغاية خاصة أن الانتاج كان يبحث عن الفوز، لتعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق في الأسبوع الماضي أمام الأهلى برباعية وقدمنا أداءً متميزًا أمام الفريق العسكري ونستحق الفوز بالمباراة.
وأشارعماد النحاس أن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز أحد الأسباب الرئسية في إحراز الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة و طلبت اللاعبين قبل وأثناء اللقاء على ضرورة الضغط واللعب بقوة واستغلال أي فرصة تتاح لهم لحصد الثلاث نقاط وهو ما تحقق.
خطف فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط غالية من نظيره الإنتاج الحربى بعدما استطاع الفوز عليه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى .
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