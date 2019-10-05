شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى : دجلة فريق يجيد اللعب أمام الكبار ولكننا هزمناه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لاشىء،ضمن منافسات الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :إصرار اللاعبين وحماسهم وحرصهم على استعادة مسيرة الإنتصارات أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار من أهم مكاسب اللقاء.

وعن قرعة كأس العرب للأندية الأبطال والتى يلتقى فيها الفريق مع الجزيرة الإماراتى قال المنياوى :"سنواجه فريق قوى للغاية،جميع الأندية فى هذا الدور على مستوى عال باستنثاء بطل موريتانيا".

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وواصل :"سنغلق ملف الدورى سريعا من أجل الاستعداد لهذا اللقاء الصعب للغاية ، فريق الجزيرة يضم لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال لكننا لانخشى أى فريق سنلعب على بطاقة الصعود".

وأتم حديثه :"نتطلع لحسم المباراة من جولة الذهاب بالإسماعيلية لتجنب ما حدث فى تونس أمام أهلى بنى غازى الليبى بالدور الماضى".