شكرا لقرائتكم شوبير: الجناينى يتواصل مع قيادات بارزة فى كاف لحل أزمة مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، يكثف محاولاته فى الوقت الحالى، لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت،التى لم تقام لعدم حضور الفريق السنغالى إلى ستاد برج العرب، وتمسكه بإقامته على ملعب بترو سبورت يوم السبت الماضى بدلاً من الأحد.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "الجنايني يكثف اتصالاته في محاوله لحل أزمه الزمالك وجينيراسون السنغالى، ويلتقي اليوم مع احدى الشخصيات القياديه للاتحاد الافريقى لمحاوله ايجاد حل للازمه قبل اجتماع لجنه الأنديه بالكاف يوم 8 اكتوبر".

Advertisements

وينتظر فريقى الزمالك وجينيراسيون، قرار الاتحاد الأفريقى بعدما إنسحب بطل السنغال أمام الفريق الأبيض ورفض التوجه لملعب برج العرب، حيث اعترض جينيراسيون على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة .

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقى عن قراره الرسمى الخاص بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم 8 أكتوبر المقبل قبل قرعة دور المجموعات المقر لها يوم 9 من نفس الشهر.