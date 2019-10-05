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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 5-10-2019



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 5-10-2019 شهد إقامة 4 لقاءات هامة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 5-10-2019 شهد تربع الأهلى على قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 9 نقاط يليه المقاولون العرب برصيد 7 نقاط ثم بيراميدز والزمالك برصيد 6 نقاط.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث عزز الأهلى من صدارته للدورى المصرى بعد الخماسية التي سجلها المارد الأحمر فى مرمى اسوان في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت على إستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث سجل خماسية الأهلي جونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي، بينما أحرز أوميد أوكري هدف أسوان الوحيد.

بهذه النتيجة يتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية بينما توقف رصيد أسوان عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث جاء الأهلي في المركز الأول برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، سجل خلالها 8 أهداف واستقبل هدفًا، بينما حل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين، سجل خلالهما 6 أهداف واستقبل هدفًا، وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين، سجل خلالهما هدفين ولم يستقبل أي أهداف.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث نجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى حيث أحرز هدف الإسماعيلى، الناميبى بنسيون شيلونجو فى الدقيقة 71، بعد تمريرة من محمد ناجى جدو، ليحصد الدراويش ثلاث نقاط غالية، ويصبح فى جعبته 6 نقاط، فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد دجلة عند نقطة واحدة، فى المركز الرابع عشر.

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ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث حقق الإسماعيلى الفوز فى الجولة الأولى بالدورى أمام الجونة بهدف دون رد، ثم خسر من المصرى البورسعيدى فى الجولة الثانية بنتيجة 3/1، قبل أن يهزم الغزلان، بينما يستمر الفريق الدجلاوى فى نزيف النقاط حيث تعرض للخسارة من طنطا فى الجولة الأولى ثم تعادل مع الحرس بهدف لكل منهما، وفى الأخير الهزيمة من الدراويش.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث خطف فريق المقاولون العرب ثلاث نقاط غالية من نظيره الإنتاج الحربى بعدما استطاع الفوز عليه بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثالثة للدورى .

أحرز هدف المباراة الوحيد البديل محمد سالم بعد خطأ دفاعى من أحد لاعبى الإنتاج الحربى الذى حاول إعادة الكرة لحارسه عامر عامر خطفها محمد سالم وتخطى حارس المرمى ووضعها بسهولة فى المرمى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 7 نقاط فى المركز الثانى بالدورى ، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 3 نقاط فى المركز الحادى عشر.

ترتيب الدورى المصرى



ترتيب الدورى المصرى حيث حقق الاتحاد السكندرى فوز غاليا على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ3 للدورى .

احرز هدف المباراة محمود رزق مدافع الإتحاد من رأسية متقنة لضربة ركنية رفعها أحمد رفعت متقنة على رأس رزق ، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 4 نقاط .