شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد موعد احتفالية تسليم درع الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة النادي الأهلي موعد احتفالية درع الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي والتى تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب انشغال الفريق الكروي الأول. وفاز الأهلي اليوم بخمسة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ليتصدر جدول ترتيب البطولة المحلية الأشهر. الأهلي ضد أسوان

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلى عن الموعد النهائي للإحتفالية التى تم تأجيلها لأكثر من مرة بسبب ارتباطات النادي المحلية والقارية. Advertisements وتقام احتفالية النادي الأهلي يوم الخميس المقبل فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل الحفل الذي سيقام غالباً بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة. ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلى فى ساعة مبكرة من غداً الأحد للقاهرة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية للفريق.

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