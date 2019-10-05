شكرا لقرائتكم فايلر يرفض منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات رغم الأجندة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى حصول لاعبيه على راحة من التدريبات الجماعية وقرر خوض اللاعبين تدريبات غداً الأحد بملعب التتش.

وفاز الأهلي اليوم بخمسة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ليتصدر جدول ترتيب البطولة المحلية الأشهر.

وأكد فايلر للاعبيه أنه يرى خوض الفريق للتدريبات حتى نهاية الاسبوع الجاري على أن يحصل اللاعبين على أجازة لمدة يومين بنهاية الاسبوع الجاري.

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وأبلغ فايلر اللاعبين حصوله على أجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين فى ظل رغبة اللاعبين فى الحصول على يومين متتالين بعد الفترة الطويلة الماضية التى خاض فيها الفريق تدريبات ومباريات منذ انضمام المدرب للنادي الأهلي.

وسادت حالة من الاندهاش بين اللاعبين بسبب الأجندة الدولية التى سينتظم فيها عدد كبير منهم وحاجتهم الى راحة الا أن رؤية المدير الفنى حالت دون اتمام ذلك.