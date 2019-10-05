شكرا لقرائتكم ضمك يقيل الكوكي ويتعاقد مع نورالدين زكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ضمك، يوم السبت، فسخ تعاقده مع المدرب التونسي محمد الكوكي بالتراضي، والاتفاق مع الجزائري نورالدين زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول.

وجاءت إقالة الكوكي بسبب النتائج السلبية التي حققها ضمك، آخرها خسارته بهدف أمام الوحدة في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال ضمك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : قرر مجلس الادارة برئاسة الأستاذ صالح ابونخاع إنهاء عقد محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي، وقدم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمناً لهم كل ماقدموه في الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق .

وبعدها نشر النادي تغريدة أوضح فيها تعاقده مع نورالدين زكري، وقال: اتفق مجلس إدارة ضمك مع المدرب الجزائري نورالدين زكري لتولي مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري متمنين له التوفيق في مهمته القادمة ، فيما سيكون توقيع العقد بمقر النادي يوم الإثنين.

وسبق وتواجد زكري في الدوري السعودي الموسم الماضي مع الفيحاء خلال الفترة من 5 فبراير إلى الأول من يونيو الماضيين، ودرب قبلها الرائد في 2014، كما أشرف على وفاق سطيف ومولودية الجزائر، بجانب أهلي شندي السوداني.