شكرا لقرائتكم ماني يقود ليفربول لتحقيق انتصار صعب على ليستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة كبيرة على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثامنة من المسابقة، والتي شهدت أيضا خسارة توتنهام أمام برايتون صفر - 3 وفوز بيرنلي على إيفرتون 1 - صفر واستون فيلا على نوريتش سيتي 5 - 1 وتعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبيا.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 40 وتعادل جيمس ماديسون في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيمس ميلنر هدف الفوز لفريق ليفربول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثالث، علما بأن المصري محمد صلاح خرج مصابا بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، واصل فريق توتنهام سقوطه وتلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه برايتون صفر - 3. وسجل أهداف برايتون نيال موباي في الدقيقة الثالثة وأرون كونولي (هدفين) في الدقيقتين 32 و65.

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وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر. وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لتوتنهام في كافة المسابقات حيث خسر الفريق يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 - 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون في الدوري هذا المسوم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثالثة، فاز بيرنلي على ضيفه إيفرتون بهدف نظيف سجله جيف هيندريك في الدقيقة 72. ورفع بيرنلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أرسنال، وتوقف رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز أستون فيلا على مضيفه نوريتش سيتي 5 - 1. وسجل اهداف أتسون فيلا ويسلي موراييس (هدفين) في الدقيقتين 14 و30 وجاك غارليش في الدقيقة 49 وكونور هوريان في الدقيقة 61 ودوجلاس لويز سواريس في الدقيقة 83، فيما سجل هدف نوريتش سيتي جوزيب دراميتش في الدقيقة 88.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند ست نقاط في المركز الثامن عشر. وفي المباراة الخامسة تعادل واتفورد مع شيفيلد يونايتد سلبيا.

ورفع واتفورد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير كما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر.