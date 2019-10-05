جامايكا بقيادة فرايزر برايس تحسم التتابع 4 مرات 100 م

اسماء السيد - حقق المنتخب الجامايكي للسيدات بقيادة شيلي-آن فرايزر- برايس بطلة سباق 100 م، ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى مسجلة افضل توقيت هذا العام مع 41.44 ثانية.
وجاء المنتخب البريطاني بقيادة دينا آشر سميث بطلة سباق 200 م في المركز الثاني مع 41.85 ثانية والولايات المتحدة في المركز الثالث (42.10 ثانية).
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