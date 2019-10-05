الأميركي كوفاكس يحسم نهائيا مثيرا في رمي الكرة الحديد









اسماء السيد - حسم الاميركي جو كوفاكس نهائيا مثيرا في رمي الكرة الحديد عندما سجل 22.91 مترا بفارق سنتيمتر واحد في محاولته الاخيرة في طريقه الى احراز الذهبية ضمن بطولة العالم لالعاب القوى السبت في الدوحة.

وكان النيوزيلندي توماس والش حامل اللقب قبل سنتين متصدرا حتى المحاولة الاخيرة مع رمية 22.90 مترا، لكن كوفاكس خطف منه المركز الاول بفارق سنتيمتر واحد، في حين عادله الاميركي الاخر راين كراوتسر مع رمية 22.90 م لكنه تفوق عليه وتوج بالفضية بفارق المحاولات ليكتفي النيزلندي بالمركز الثالث.

وقال كوفاكس بعد الفوز "امر رائع ان احقق هذا الامر امام زوجتي. كنت اقول لها دائما حافظي على هدوئك واستمتعي، سينتهي الامر بشكل جيد جيدا في النهاية".