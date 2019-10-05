الكينية اوبيري تحتفظ بلقبها في سباق 5 الاف م







اسماء السيد - احتفظت العداءة الكينية هيلين اوبيري بلقبها بطلة للعالم في سباق 5 الاف م بتسجيلها 14.26.72 دقيقة ضمن بطولة العالم للعاب القوى السبت في الدوحة. وتقدمت اوبيري على مواطنتها مارغريت شيليمو كيبكيمبوي (14.27.49 د) وعلى الالمانية كونستانزه كلوسترهالفن (14.28.43 د). ويضم سجل اوبيري فضية في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو في هذه المسافة ايضا. ودخلت اوبيري السباق مرشحة بقوة بعد ان سجلت افضل توقيت هذا العام ومقداره 14.20.36 دقيقة في لقاء لندن الماسي في تموز/يوليو الماضي.

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