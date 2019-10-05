تعادل الاردن وسنغافورة وديا

اسماء السيد - تعادل منتخب الأردن مع ضيفه المنتخب السنغافوري في المباراة الودية الدولية في كرة القدم السبت على ستاد عمان الدولي.
وتدخل المباراة في نطاق استعدادات المنتخبين للجولة المقبلة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.
واعتمد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الاردن على تشكيلة من لاعبي الخبرة والشباب، في ظل غياب ابرز اللاعبين المحترفين خارج الاردن وفي مقدمتهم حارس المرمى عامر شفيع وثنائي المقدمة موسى التعمري وياسين البخيت.
ويتأهب المنتخب الأردني لاستضافة الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر الجاري، فيما يلاقي المنتخب السنغافوري السعودية في القصيم يوم الخميس المقبل، قبل استضافة اوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري.
ويتساوى منتخب الاردن في صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط مع منتخبات الكويت واستراليا ونيبال مقابل لا نقاط للصين تايبيه، فيما تتصدر سنغافورة المجموعة الرابعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة للسعودية ولا نقاط لأوزبكستان.
وكان المنتخب الأردني استهل مشواره بالتصفيات المزدوجة فائزا على مستضيفه الصين تايبيه 2-1، فيما تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 وفازت على فلسطين 2-1.
ملخص المباراة:
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