إصابة الحارس الفرنسي لوريس بخلع في كوعه









اسماء السيد - أصيب حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس بخلع في كوعه الايسر خلال مباراة فريقه توتنهام مع برايتون، السبت في المرحلة الثامنة الدوري الانكليزي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي اللندني.

وفي مباراة محبطة لتوتنهام خسرها بثلاثية نظيفة بعد سقوطه الكارثي امام ضيفه بايرن ميونيخ الالماني 2-7 في الجولة الثانية من مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء، تعرض لوريس لاصابة خلال مواجهة البريمرليغ السبت.

وقال توتنهام في بيان دون ان يوضح مدة غياب لوريس (32 عاما) الذي يحمل الوانه منذ 2012 "نؤكد ان هوغو لوريس تعرض لخلع في كوعه خلال مباراة اليوم ضد برايتون... سيعود الى لندن هذا المساء لتقييم حالته في مستشفى محلي".

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واختل توازن قائد منتخب فرنسا بطلة العالم في الدقيقة الثالثة، عندما كان يحاول امساك كرة عرضية بدت سهلة لكنه وجد نفسه على وشك السقوط داخل حدود مرماه، فتركها خشية تسببه بهدف، لتتهيأ أمام مواطنه نيل موباي الذي تابعها بسهولة في الشباك.

واستند لوريس على يده اليسرى للتخفيف من وقع سقوطه أرضا، لكنه عرّض نفسه لإصابة قوية وتمدد داخل مرماه متألما بشكل كبير. وتوقفت المباراة لما يقارب ست دقائق تلقى خلالها الحارس الفرنسي الرعاية من الفريق الطبي الذي مده بالأوكسيجين، قبل أن يخرج من الملعب على حمالة وهو متألم بشكل كبير، وسط تصفيق حاد من مشجعي برايتون وتوتنهام.

وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الفرنسي غياب لوريس عن تشكيلة منتخب بلاده الذي يخوض مباراتين ضمن تصفيات كاس أوروبا 2020 ضد ايسلندا وتركيا، واستدعى مايك مينيان (ليل) كحارس ثالث.