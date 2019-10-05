روبرت مورينو يندم لعدم جلب أنسو فاتي للمنتخب الإسباني

ذكر روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه كان يريد ضم لاعب خط وسط فريق برشلونة، الشاب أنسو فاتي، لقائمة “لا روخا” بعد البداية الممتازة له هذا الموسم.

وصرح مورينو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي ذكر خلاله أمس الجمعة، قائمة إسبانيا للقائي السويد والنرويج هذا الشهر خلال تصفيات يورو 2020 حسبما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “كان فاتي موجود بالقائمة الأولية. فكل ما يقدمه ويظهره يكون استثنائي وأرغب في مساعدته علي أن يكون نجماً كبيراً”.

وشهدت القائمة الأخيرة للمنتخب الإسباني علي النحو التالي:

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في حراسة المرمي: ديفيد دي خيا، وكيبا وباو لوبيز.

في خط الدفاع: كاربخال،وراموس،وريجيلون، ودييجو يورنتي، وبرنات، وألبيول، وباو توريس، وإنيجو مارتينيز.

في خط الوسط: خيسوس نافاس، وبوسكتس، وسيبايوس، وتياجو ألكانتارا، وساؤول، ورودريجومورينو، ولويس ألبرتو، ورودري، وسارابيا، وكاثورلا، ورويز.

في خط الهجوم: جيرارد مورينو، ومايك أويارزابال.