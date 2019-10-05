ليفربول سيواجه اليوم مهمة سد خطر ليستر سيتي

يريد ليفربول المحترف خلال صفوفه نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاستكمال سلسلة انتصاراته المتتابعة بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز عندما يواجه ليستر سيتي اليوم في الرابعة عصراً بأستاد “أنفيلد”، في قمة لقاءت الجولة الثامنة من مباريات “البريميرليج”.

وينفرد ليفربول بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 21 نقطة، متغلباً علي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط ، بينما يتركز ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

ويطمح نادي ليفربول تحقيق الفوز الثامن له تباعاً لتزويد الفارق مع مانشستر سيتي ليصبح فارق 8 نقاط أملاً في هزيمته أمام وولفرهامبتون في اللقاء الذي سيجمع بينهما الأحد في ملعب مانشستر سيتي ملعب “الاتحاد”، فيما يرغب نادي ليستر سيتي في مواصلة نشاطه بتحقيق الفوز الثالث علي التوالي وخطف مركز الوصافة مؤقتاً من السيتيزن.