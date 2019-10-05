بوتشيتينو: أتحمل مسئولية الخسائر وأتمنى عدم الضغط على نجوم توتنهام

صرح المدير الفني “ماوريسيو بوتيتينو” لنادي توتنهام عن أسفه عقب الهزيمة من فريق برايتون بنتيجة 3/0 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وذكر بوتشيتينو في تصريحات نقلت بعد لقاء اليوم: “أود أن ابلغ للجماهير أنني متأسف وأريد أن أشكركم علي دعمكم كبير لنا هذا اليوم.”

وأضاف قائلا: “أنا المسئول وأرفض إلقاء الذنب علي اللاعبين، وعندما كنّا في المقدمة كنّا معاً ومتمسكين وعندما تقل النتائج علينا أيضًا البقاء متماسكين.”

وأنتهي: “أريد ألا يتم الضغط علي نفسية اللاعبين لإعطائهم فرصة للتعافي من التراجع الكبير، ونحن في هذا الوضع لأول مرة منذ مجيئي إلي الفريق وعملي مع ذلك الفريق الرائع.”

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ووقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة ويتركز الفريق في المركز السادس، بعد الهزيمة في لقاء اليوم بجانب الخسارة الكبيرة بنتيجة 7/2 من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.