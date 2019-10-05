اخبار الرياضه

مفاجأة.. برشلونة يخطط للتضحية بجريزمان لإرضاء ميسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، عن فرصة رحيل نجم فريق الإسباني أنطوان جريزمان بشكل سريع عن صفوف النادي الكتالوني، في استمرار علاقته المتوترة مع النجم الأرجنتيني ليونيل .

وفقا لموقع ” 10 sport” الفرنسي، فإن برشلونة قد يستبدل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، في استرجاع نجمه السابق البرازيلي ، من باريس سان جيرمان، في الصيف القادم.

وتابع التقرير الفرنسي، أن إدارة البارسا ترغب في إرضاء نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، بانضمام النجم البرازيلي نيمار مرة أخري، خاصة وأن الأسطورة الأرجنتيني رفض فكرة أنضمام مع جريزمان بديلاً للنجم البرازيلي للنادي العاصمة الفرنسية PSG.

Advertisements

وكان قد خرج جريزمان بتصريحات أخيره، ذكر فيها طبيعة علاقته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عندما ذكر مدي صعوبة التواصل بينه وبين ميسي داخل غرفة تغيير الملابس، كما أن لديه صعوبات في التأقلم مع النادي الكتالوني.

وانتقل جريزمان الصيف الماضي أتياً من أتلتيكو مدريد، بعدما سدد برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتليتكو مدريد، والمقدر بـ120 مليون يورو.

النجم الفرنسي صاحب الـ28 عاماً  شارك، هذا الموسم مع النادي الإسباني 9 لقاءت في كل المسابقات، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفان.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا