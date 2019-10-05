بايرن ميونخ يسقط وسط جماهيره بأول ظهور ضد هوفنهايم بعد سباعية توتنهام

بايرن ميونخ تلقي هزيمة موجعة ضد ضيفه فريق هوفنهايم في المباراة الذي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، علي ملعب “اليانز آرينا” في إطار الجولة السابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بنتيجة 2 – 1.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ، بعد أيام معدودة من فوزه الكبير علي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في دوري أبطال أوروبا.

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وسجل سارجيس أداميان هدفي هوفنهايم في الدقيقتين 54 و79، فيما أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف البايرن الوحيد في الدقيقة 73، ليسجل المهاجم في اللقاء العاشر علي التوالي مع النادي.

وفى باقى مباريات الجولة، تعادل بوروسيا دورتمند مع فرايبورج 2-2، وتعادل لايبريج مع باير ليفركوزن 1-1، وسقط بادربورن أمام ضيفه مانيز 2-1.

وبذلك النتائج سيبقي بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة، ولكن بفارق الأهداف عن 3 فرق وهم: لايبزيج وفرايبورج وباير ليفركوزن، ويستطيع شالكه الارتقاء بصدارة في حال الانتصار علي كولن بالمباراة التي بدأت في السادسة والنصف، فيما يتركز هوفنهايم بالمركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.