نتائج مباريات اليوم السبت 5/ 10/ 2019 بالدورى المصرى

واصل فريق الاهلي ثورة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما على استاد أسوان.

سجل خماسية الأهلي ، حسين الشحات ، أجاي ، حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي فيما سجل أوميد أوكري لأسوان ، وقدم الاهلي عرضاً جيداً للغاية وبذلك "يقطف" "زهرة الجنوب " فريق اسوان" الذى أجتهد لكن فارق الأمكانيات كان لصالح الاهلي بالطبع.

وبههذ النتيجة يرتفع رصيد الاهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقي في المركز السادس عشر.