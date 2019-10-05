شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 5 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار النادى الأهلى اليوم السبت 5 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها مواصلة الأهلى لمشواره الناجح فى الدورى بتحقيقه للفوز الثالث على التوالى على حساب أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف .

الأهلى "يقطف" زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلى قمة الدورى من قلب أسوان

واصل فريق الاهلى ثورة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

الأهلى ينعى والد سيد معوض نجم ألفريق الأحمر السابق ومدرب المنتخب

عزى مسئولو النادى الأهلى سيد معوض نجم ألفريق الأحمر والكرة المصرية السابق ومدرب منتخب مصر فى وفاة والده، الذى توفى أمس الجمعة.

الأهلى يكشف آخر تطورات علاج مؤمن زكريا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

الشحات يتحدث عن حسم الأهلى المبكر للدوري وفايلر والانضمام للمنتخب

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عبر حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه العريض على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

فايلر : الأهلى فاز على أسوان بخماسية رغم الصعوبات

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.

طبيب الأهلى: السولية يعانى من جذع فى كاحل القدم

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت اليوم وحسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى.