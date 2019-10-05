شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصرى والاتحاد لإسلام صلاح : ربنا يرجعك بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن لاعبو المصرى البورسعيدى والإتحاد السكندرى مع إسلام صلاح لاعب الفريق البورسعيدى بوضع صورته على تيشرت أبيض قبل مواجهة الفريقين داعين له بالسلامة والعودة سريعا للملاعب عد إجرائه لعملية الرباط الصليبى بألمانيا .

وأنتهى الشوط الأول من مباراة المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الثالثة بالدورى، بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد سجله محمد رزق.

كان إسلام صلاح قد اجرى عملية الرباط الصليبى بشكل خاطئ فى مصر الأمر الذى دفعه للسفر إلى ألمانيا لإجراء عمليتين جراحيتين للعودة من جديد للملاعب

وضمت التشكيلة كل من : أحمد مسعود فى حراسة المرمى - بهاء مجدي، أحمد شوشة، سعيدو سمبوري، كريم العراقي، فريد شوقي، حسن علي، مفتاح طقطق، إسلام عطية، احمد ياسر ، محمود وادي

وضمت تشكيلة الإتحاد كل من

حراسة المرمى : عماد السيد

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خط الدفاع : محمود رزق – إسلام جمال – أسامة العزب – السيد سالم

خط الوسط : كريم الديب – هشام محمد – نبيل مانجا-أحمد رفعت

خط الهجوم : رزاق سيسيه – خالد قمر