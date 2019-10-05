شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: إصرار لاعبى المقاولون سر الفوز على الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الإنتاج الحربي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عماد النحاس في المؤتمر الصحفى عقب اللقاء " مباراة اليوم كانت صعبة للغاية خاصة أن الانتاج كان يبحث عن الفوز، لتعويض الخسارة الكبيرة التي مني بها الفريق في الأسبوع الماضي أمام الأهلى برباعية وقدمنا أداءً متميزًا أمام الفريق العسكري ونستحق الفوز بالمباراة.

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وأشارعماد النحاس إلى أن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز أحد الأسباب الرئسية في إحراز الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة و طلبت اللاعبين قبل وأثناء اللقاء على ضرورة الضغط واللعب بقوة واستغلال أي فرصة تتاح لهم لحصد الثلاث نقاط وهو ما تحقق.